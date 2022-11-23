Марокко — Хорватия, 23.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Матч Марокко — Хорватия станет дебютным для команд из группы F Чемпионата мира в Катаре (кроме участников игры в квартете также оказались национальные команды Канады и Бразилии). Сборная Марокко в шестой раз примет участие в Чемпионате мира (в предыдущий раз марокканцы участвовали в ЧМ в 2018 году, завершив выступление на групповом этапе). Сборная Хорватии в нынешнем мировом первенстве входит в число лидеров среди национальных команд. На мундиале в России «шахматные» добрались до финала, где в упорной борьбе уступили сборной Франции.

Матч Марокко — Хорватия состоится на стадионе «Эль-Бейт» в Эль-Хауре. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени.

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Где смотреть матч Марокко – Хорватия

Во сколько играют Марокко – Хорватия

Марокко

В преддверии участия в отборочной группе к ЧМ, Марокканцы в третьем раунде квалификации играли со сборной ДР Конго. Выездной матч закончился ничьей 1:1, зато дома подопечные Валида Реграги разгромили соперника со счетом 4:1.

Сборная Марокко в отборочной группе мундиаля попала в квартет I. Команда боролась за выход в финальную часть Чемпионата мира в компании с Гвинеей-Бисау, Гвинеей и Суданом — далеко не самые сильные соперники на континенте. Результаты соответствующие: шесть побед из шести возможных, 20 забитых голов и один пропущенный мяч (+19). Марроканцы набрали 18 очков из 18 возможных.

В составе сборной Марокко есть игроки, которые выступают как в местном, так и европейских национальных первенствах. Одними из главных звезд сборной команды является Нуссаир Мазрауи, выступающий за мюнхенскую «Баварию», Хаким Зиеш, который защищает цвета лондонского «Челси» и Юссеф Эн-Несири из «Севильи».

Статистика и цифры:

Команда не проигрывает в 6 из 8 предыдущих сыгранных встреч;

В предыдущих пяти играх команда забила 1.2 и пропустила 0.8 гола за игру (в среднем);

В трех предыдущих матчах команда не пропустила ни одного гола.

Хорватия

Сборная Хорватии в отборочной группе H играла со Словенией, Словакией, Кипром, Мальтой и Россией. «Шахматные» в своей группе заняли первое место, набрав в десяти матчах 23 очка. Подопечные Златко Далича выиграли семь матчей, сыграли в двух встречах вничью и потерпели одно поражения. Хорваты стали лучшими по забитым голам — 21 мяч, и пропустили только четыре гола.

Что касается состава сборной Хорватии, то в составе «шахматных» прослеживается сочетание молодости и опыта. Среди ветеранов национальной команды выделим Луку Модрича, Ивана Перишича, Шима Врсалько, Ловре Калинича, Домагоя Виду, Деяна Ловрена и др. Среди «молодой поросли» внимание привлекают Йошко Гвардиол, Кристиян Якич, Йосип Станишич и др.

Подбор игроков, достижение команды на предыдущем мундиале и стабильное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Наций, делают сборную Хорватии одним из фаворитов этого мундиаля.

Статистика и цифры:

Команда побеждает в 4 предыдущих матчах;

В предыдущих пяти встречах команда пропускает 0,6 и забивает по 1,6 гола за матч;

Команда забивает в предыдущих пяти играх.

Прогноз на матч Марокко — Хорватия

Подбор игроков сборной Хорватии, результаты команды и текущая форма, а «шахматные» в пяти предыдущих играх четырежды выиграли и одну встречу свели к ничьей, делают подопечных Далича фаворитом этой встречи. Предположим, что Хорватия обыграет соперника с комфортным преимуществом в 2-3 гола.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент на победу Хорватии в 1.98, и общий Тотал Больше (2.5) 2.25.

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