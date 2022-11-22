Где смотреть Сборная Марокко – Сборная Хорватии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 23 ноября

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В среду, 23 ноября, сыграют сборная Марокко и сборная Хорватии в группе F Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Во сколько играют Марокко – Хорватия

Прогноз на матч Марокко – Хорватия

  • Игра пройдет на стадионе «Al Bayt Stadium».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.

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