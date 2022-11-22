оценил победу сборной Англии над (6:2) в матче .

«Для первого тура игра — украшение чемпионата мира. Нравится много сборных, но отдаю предпочтение англичанам. Волевая игра с хорошими исполнителями. Дает нам много бомбардиров после этого тура.

Да, Англия — один из фаворитов, но после первого тура я бы не стал делать далеко идущие планы. Потому что у них главные матчи впереди. США и Уэльс — сборные другого уровня», — сказал экс-игрок сборной России.

6:2 – так крупно Англия еще не стартовала! А моложе Беллингема с голом на ЧМ был лишь Оуэн