«Вызов в сборную России обесценился. Не понимаю, как многие там оказываются». Орещук о товарищеских матчах

высказался о составе сборной России.

Команда Валерия Карпина сыграла 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном в товарищеских матчах.

«Если мы не можем выиграть у Таджикистана, то за что можем бороться? У нас обесценился вызов в сборную России. Я не понимаю, по каким критериям люди оказываются в сборной, по возрасту или по наличию клуба.

Я когда был футболистом, всегда мечтал там играть, играл в юношеских, но до основной не дорос, а сейчас смотришь на сборную и думаешь: «Пару десятков килограммов сбросить – и меня вызовут тоже». По менталитету и по футбольным качествам – это не моя сборная, я не понимаю, как многие оказываются там.

Сейчас больше половина игроков по мячу через раз попадают, и они в сборной России. Капитанская повязка играет налево и направо, вызов в сборную получают ребята, кому еще рано или не заслужили — для меня все это дико.

Зато по зарплатам мы чемпионы мира, а по игре наш уровень это — Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Если мы работаем на перспективу, то вызывайте в молодежную сборную, пусть там играют.

Вы меня извините, но если приезжают в сборную немотивированные, то зачем вообще ехать? Люди впервые в жизни надели майку национальной команды – и нет мотивации? Что они там забыли тогда?» — сказал футбольный агент.