Макелеле об уходе из «Реала»: «Я не хотел уходить, в «Мадриде» была моя душа. Вопрос был в том, ценят ли меня»

рассказал, почему ушел из «Реала».

– Вы жалеете об уходе из «Реала»?

– Всегда. Я не хотел уходить!

– А почему ушли?

– Потому что мой отец сказал, что так надо.

– Вы бы могли найти, что ему возразить.

– Прошло время, я поразмышлял над ситуацией, и сейчас думаю, что он был прав. Конечно, я любил « . Там была моя душа. Отец сказал мне: «Клод, если кто-то, будь то человек или клуб, проявил к тебе неуважение один раз, он не будет уважать тебя и дальше». И что будет лучше, если меня продадут, чтобы уйти спокойно. Отец очень верил в мой футбол.

– Дело было в деньгах?

– Нет, нет... вопрос был в том, ценят меня или нет. Мне не нужны были деньги. В какой-то момент клуб сказал мне: «Мы собираемся дать тебе еще немного денег». Прибавка была небольшой. И вот, когда пришло время, они внезапно сказали мне: «Нет, нет, нет... Денег не будет». Они купили Бекхэма.

– Разве «Реал» не пытался вас удержать?

– Да, они пытались. Я тогда подумал: «Мой отец убьет меня, если я поддамся!»

Вальдано говорил мне: «Ты молодец, но почему ты слушаешься своего отца?» Я ответил ему: «Я так воспитан: когда мой отец говорит, я молчу, прав он или нет». Все уже было решено, – сказал бывший игрок «Реала» и сборной .

Макелеле ушел из «Реала» в «Челси» в 2003 году.

В уходе Макелеле из «Реала» виноват не только Перес. Француз и его агент подставляли фанатов (расизм!) и шантажировали клуб