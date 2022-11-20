Клод Макелеле: «В новом поколении игроков я с трудом находил жертвенность и профессионализм, которые были у меня. Меня окружали люди, которым не нужен футбол»

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Клод Макелеле рассказал о разочаровании в поколении игроков, пришедшем после него.

– Почему ты закончил карьеру?

– Я видел, что в пришедшем новом поколении мне было трудно найти ту жертвенность и серьезный профессионализм, которые были у меня.

– Правда?

– В какой-то момент мне стало трудно уживаться с игроками на поле. Я по натуре победитель. И я сказал: «Ладно, Клод, с тебя хватит».

Я увидел, что меня окружают люди, которые используют футбол как инструмент для достижения других целей, которым футбол был не нужен.

А я всегда очень любил футбол. Конечно, при этом у меня были деньги и хорошая жизнь, но я всегда любил футбол, – сказал бывший игрок «Реала» и сборной Франции, завершивший карьеру в 2011 году.

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