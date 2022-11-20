Эквадор забил первый гол ЧМ-2022. Валенсия реализовал пенальти в игре с Катаром
Нападающий Эннер Валенсия стал автором первого гола на ЧМ-2022.
На 16-й минуте матча с Катаром игрок сборной Эквадора реализовал пенальти, назначенный за фол на нем же. Голкипер Саад Аль-Шеб, сбивший форварда, получил желтую карточку от судьи Даниэле Орсато.
Выступающий за «Фенербахче» Валенсия забил 13 голов в текущем чемпионате Турции за 12 игр. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
ЧМ-2022 стартовал! Катар играет с Эквадором – 0:1, Валенсия забил с пенальти. Онлайн-трансляция
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