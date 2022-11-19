Хавбек сборной Португалии Отавио: «Хотим выиграть чемпионат мира. У нас отличные игроки»

Хавбек сборной Португалии Отавио высказался в преддверии .

– После такой отличной победы [над Нигерией в товарищеском матче – 4:0] у нас стало больше уверенности. Будем работать, чтобы выиграть и стартовый матч [ЧМ], теперь думаем о Гане. У такой сплоченной команды, как у нас, отличные шансы.

– Какие ожидания от чемпионата мира?

– Максимальные. Я уже рад тому, что попал в команду, испытываю чувство глубокой благодарности, где буду нужен – помогу. Если у всех будет такой настрой, все будет в порядке.

– Цель – выиграть чемпионат мира?

– Конечно! Мы все хотим, чтобы Португалия впервые победила на чемпионате мира. Давайте сделаем это. Знаем, что нужно идти от матча к матчу, и единство нам поможет.

У нас отличные игроки, которые уже показали себя всему миру. Если будем слаженно работать, станем сильнее и добьемся больших целей, – сказал игрок .