Рабочий из Непала неделю провел в тюрьме Катара с 24 другими мигрантами, матрас с клопами лежал на полу. Ему не выплатили почти 4 тысяч долларов за работу перед ЧМ

Рабочий из Непала рассказал, что ему не выплатили почти четыре тысячи долларов за работу на объектах ЧМ-2022.

Мужчина был арестован в Катаре в августе этого года. Без объяснения причин его посадили в машину, и в течение следующей недели он находился в тюрьме.

«Когда меня арестовали, я не мог ничего сказать, ни единого слова, так как был напуган. Мне не сказали, почему меня арестовали», – отметил 24-летний мужчина, который уже вернулся домой.

Рабочий сообщил, что ему еще не выплатили 7000 риалов (около 1922 долларов), а также еще 7000 риалов ему должны за травму двух пальцев.

Мужчина рассказал, что делил камеру в тюрьме с 24 другими непальскими рабочими-мигрантами, добавив, что ему дали одеяло и подушку, а матрас лежал прямо на полу и кишел клопами.

Рабочий считает, что его арестовали из-за наличия второй работы, что является незаконным в Катаре и позволяет властям аннулировать разрешение на работу.