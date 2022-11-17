Сафонов – лидер по суперсэйвам (34) в сезоне РПЛ. Худяков – 2-й, Лантратов – 3-й

Матвей Сафонов лидирует по суперсэйвам* по итогам осенней части сезона Мир .

Голкипер спасал ворота в таких ситуациях 34 раза.

Второе место по этому показателю занимает Даниил Худяков ( , 26), третье – Илья Лантратов («Химки», 24).

В топ-5 также входят Сергей Песьяков ( , 22) и Егор Бабурин ( , 20).

*Суперсэйв – ситуация, когда вратарь справляется с очень тяжелым ударом и вероятность гола предельно высока.