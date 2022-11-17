Сафонов – лидер по суперсэйвам (34) в сезоне РПЛ. Худяков – 2-й, Лантратов – 3-й
Матвей Сафонов лидирует по суперсэйвам* по итогам осенней части сезона Мир РПЛ.
Голкипер «Краснодара» спасал ворота в таких ситуациях 34 раза.
Второе место по этому показателю занимает Даниил Худяков («Локомотив», 26), третье – Илья Лантратов («Химки», 24).
В топ-5 также входят Сергей Песьяков («Ростов», 22) и Егор Бабурин («Торпедо», 20).
*Суперсэйв – ситуация, когда вратарь справляется с очень тяжелым ударом и вероятность гола предельно высока.
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