Сафонов – лидер по суперсэйвам (34) в сезоне РПЛ. Худяков – 2-й, Лантратов – 3-й

Теги Локомотив Ростов Химки премьер-лига Россия Торпедо Сергей Песьяков Краснодар Егор Бабурин Илья Лантратов Матвей Сафонов Даниил Худяков Футбол

Матвей Сафонов лидирует по суперсэйвам* по итогам осенней части сезона Мир РПЛ.

Голкипер «Краснодара» спасал ворота в таких ситуациях 34 раза.

Второе место по этому показателю занимает Даниил Худяков («Локомотив», 26), третье – Илья Лантратов («Химки», 24).

В топ-5 также входят Сергей Песьяков («Ростов», 22) и Егор Бабурин («Торпедо», 20).

*Суперсэйв – ситуация, когда вратарь справляется с очень тяжелым ударом и вероятность гола предельно высока.

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