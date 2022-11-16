Антонио Кассано: «Наполи» в топ-4 команд Европы, космический футбол. Как бы он три трофея не взял»

Экс-форвард «Ромы» считает фаворитом Серии А.

«Наполи» показывает космический футбол. Спаллетти – настоящий лидер, он заставляет каждого показывать свою лучшую игру. Мне жаль, что они вынуждены уйти на перерыв.

«Наполи» сейчас может только сам отдать скудетто. Смотрите, как бы он три трофея не выиграл.

На данный момент «Наполи» – в четверке лучших клубов Европы. Но я не знаю, что будет в феврале», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.