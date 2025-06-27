38-летний Жиру переходит в «Лилль». Форвард расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»

Оливье Жиру переходит в «Лилль».

38-летний нападающий расторгнет действующее соглашение с «Лос-Анджелесом », которое было рассчитано до декабря 2025 года.

Американский клуб не стал препятствовать расторжению контракта, сообщает ESPN.

30 июня французский футболист проведет заключительный матч за клуб МЛС в регулярном чемпионате против «Ванкувера».

После этого Жиру подпишет соглашение с «Лиллем ».

В этом сезоне Оливье Жиру провел 10 матчей в чемпионате МЛС, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее в Европе он также выступал за «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Монпелье».