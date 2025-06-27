38-летний Жиру переходит в «Лилль». Форвард расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»
Оливье Жиру переходит в «Лилль».
38-летний нападающий расторгнет действующее соглашение с «Лос-Анджелесом», которое было рассчитано до декабря 2025 года.
Американский клуб не стал препятствовать расторжению контракта, сообщает ESPN.
30 июня французский футболист проведет заключительный матч за клуб МЛС в регулярном чемпионате против «Ванкувера».
После этого Жиру подпишет соглашение с «Лиллем».
В этом сезоне Оливье Жиру провел 10 матчей в чемпионате МЛС, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее в Европе он также выступал за «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Монпелье».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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