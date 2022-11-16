Защитник «Динамо» Сазонов: «Буду говорить, что «Зенит» можно догнать, будем ждать их ошибок. Главное – самим их не допускать»

считает, что «Динамо» может догнать «Зенит» в этом сезоне.

После 17 проведенных туров Мир петербуржский клуб набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. Москвичи идут четвертыми с 29 баллами.

– Вы ушли на перерыв с разницей 13 очков до первого места. Можно ли догнать или чемпион уже определен?

– Я, как футболист, буду говорить, что можно. Будем ждать ошибок «Зенита» и, главное, самим их не допускать. Если бы мы выигрывали каждый матч, то результат был бы другой.

– Ты начинал сезон пятым центральным защитником, сейчас ты один из лидеров. Не видишь в этом преображения?

– Да, удивительное преображение в том, что хорошими темпами прогрессирую и поднимаюсь.

– Ты в этом видишь больше везения или прогресса?

– В совокупности: и везение, и прогресс, и возможности, которых не было в прошлом сезоне – да все вообще. Я не хочу что-то выделять.

– Можешь представить, что зимой тот же «Зенит» к тебе обратится? Ты все-таки их воспитанник.

– На данный момент никто не обращался. Сейчас я игрок «Динамо». Я заиграл именно в «Динамо». Я счастлив здесь находиться и счастлив, что стал одним из лидеров обороны, мы поднимаемся. Я всегда в контакте с командой и рад, что так произошло, потому что полгода назад я получал не столько игрового времени.

Сейчас Славиша [Йоканович] дал мне эту возможность, я ему благодарен и счастлив, – сказал защитник .