«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Милан» интересуются лучшим бомбардиром «Зальцбурга» Окафором

Ноа Окафор зимой может уйти из .

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, интерес к 22-летнему полузащитнику проявляют , и . Важным фактором станет выступление Окафора на чемпионате мира в составе сборной .

Сумма трансфера может составить 35-40 миллионов евро.

В текущем сезоне Окафор является лучшим бомбардиром «Зальцбурга» – на его счету 10 забитых мячей и одна результативная передача.