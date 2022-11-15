«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Милан» интересуются лучшим бомбардиром «Зальцбурга» Окафором
Ноа Окафор зимой может уйти из «Ред Булл Зальцбург».
Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, интерес к 22-летнему полузащитнику проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан». Важным фактором станет выступление Окафора на чемпионате мира в составе сборной Швейцарии.
Сумма трансфера может составить 35-40 миллионов евро.
В текущем сезоне Окафор является лучшим бомбардиром «Зальцбурга» – на его счету 10 забитых мячей и одна результативная передача.
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