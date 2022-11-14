Эммануэль Пети: «Мбаппе хочет быть номером один, как Роналду. У него может быть большое эго, но оно не должно нарушать баланс в раздевалке»
Эммануэль Пети заявил, что личные амбиции Килиана Мбаппе не должны мешать сборной Франции.
«Когда Франция проиграла Швейцарии [на Евро-2020], были споры между игроками и даже между семьями на трибунах. Были споры по поводу штрафных, пенальти и т. д.
Я понимаю, что Мбаппе – выдающийся игрок, обладающий нужными навыками и качествами, он хочет быть номером один, как Криштиану Роналду. Я ценю это, но он также должен понимать, что его амбиции не должны быть проблемой для его команды.
Его амбиции должны помочь его команде достичь поставленных целей, и в то же время это пойдет на пользу и ему самому. Если Мбаппе поймет, что он на службе у команды, это будет отличным заявлением для команды.
У него может быть большое эго, это не имеет значения – на поле нужно большое эго, чтобы выигрывать турниры. Но это не должно нарушать баланс команды в раздевалке. Если ты находишься в раздевалке и чувствуешь, что один футболист доставляет слишком много хлопот своим «я, я, я», это будет проблемой.
Нужно найти баланс между его амбициями и амбициями команды», – сказал бывший футболист сборной Франции.
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