Эммануэль Пети: «Мбаппе хочет быть номером один, как Роналду. У него может быть большое эго, но оно не должно нарушать баланс в раздевалке»

заявил, что личные амбиции не должны мешать сборной Франции.

«Когда Франция проиграла Швейцарии [на Евро-2020], были споры между игроками и даже между семьями на трибунах. Были споры по поводу штрафных, пенальти и т. д.

Я понимаю, что Мбаппе – выдающийся игрок, обладающий нужными навыками и качествами, он хочет быть номером один, как . Я ценю это, но он также должен понимать, что его амбиции не должны быть проблемой для его команды.

Его амбиции должны помочь его команде достичь поставленных целей, и в то же время это пойдет на пользу и ему самому. Если Мбаппе поймет, что он на службе у команды, это будет отличным заявлением для команды.

У него может быть большое эго, это не имеет значения – на поле нужно большое эго, чтобы выигрывать турниры. Но это не должно нарушать баланс команды в раздевалке. Если ты находишься в раздевалке и чувствуешь, что один футболист доставляет слишком много хлопот своим «я, я, я», это будет проблемой.

Нужно найти баланс между его амбициями и амбициями команды», – сказал бывший футболист сборной Франции.