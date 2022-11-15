«Худшее в измене мужа не предательство, а то, что женщина все равно считает себя виноватой». Жена Луизао сообщила о разводе после 15 лет брака с экс-игроком «Бенфики»

Жена экс-защитника «Бенфики» рассказала о разводе спустя 15 лет брака.

Бренду Маттар спросили в инстаграме, замужем ли она еще за Луизао. «К сожалению, нет», – подтвердила она, после чего приложила видео, в котором пастор высказывается о неверности.

«Женщины, ставшие жертвами неверности со стороны их мужей... Худшее в измене мужа в сознании женщины не то, что ее заменили, что она была предана мужем. Хуже всего то, что женщина смотрит в зеркало и все равно считает себя виноватой», – говорится в видео, которое прокомментировала Бренда.

Луизао и Бренда были женаты с 2006 года. У них две дочери.