Газзаев о ЦСКА: «Большинство мест в составе – у иностранцев. А потеряно уже немало очков. Так зачем держать легионеров? Нужно доверять своим»

высказался о легионерах в составе ЦСКА.

– В ваши годы основной состав ЦСКА всегда как минимум наполовину состоял из футболистов с российскими паспортами. Сегодня с первых минут у армейцев играли лишь четверо россиян, а ранее бывало, что выходило и трое. К добру ли это?

– Ну разумеется, нельзя сказать, что это нормально. Нашим командам нужно стремиться к тому, чтобы на поле выходило как можно больше россиян.

Вот взять, к примеру, тот же современный ЦСКА. Действительно, большинство мест в составе армейцев сегодня достается иностранным футболистам. А что мы видим в результате? Команда потеряла уже немало очков, и при этом легионеры той игры, что от них ждут, не показывают. Так зачем держать их?

Нужно доверять своим, российским ребятам, ставить на них. И я убежден – рано или поздно они будут давать высокий результат, – сказал бывший главный тренер .