«Спартаку» нужны центральный защитник и опорник типа Фернандо». Ледяхов о красно-белых

высказался о возможных зимних трансферах «Спартака».

– Итоги первого круга «Спартака» превзошли ваши ожидания?

– Конечно. Команда показала, что будет бороться за медали.

– Есть ли, на ваш взгляд, шанс поспорить за золото?

– Надеемся на это. Но будем откровенны: «Зенит» превосходит прочие российские клубы во всех отношениях и может упустить первое место только в том случае, если начнет чудить сам, как было неделю назад в матче с «Ахматом». Когда питерский клуб играет в полную силу, а не вполноги, равных ему в российском чемпионате нет.

– Нужны ли новички команде, которая закончила осеннюю часть чемпионата на втором месте?

– Не вижу особого смысла в приобретениях, потому что какое-то время – возможно, два-три года – российские клубы не будут участвовать в еврокубках. А во внутреннем чемпионате можно добиваться результата и имеющимся составом.

– Значит, если приобретать, то россиян?

– Проблема в том, что трудно назвать отечественных игроков, которых мог бы приобрести «Спартак». А качественные иностранные футболисты в Россию вряд ли поедут, потому что хотят выступать в еврокубках.

– Назовете позиции, которые в «Спартаке» нуждаются в укреплении?

– Я бы взял центрального защитника. В «Спартаке» это самая уязвимая зона. Чернов выглядит неубедительно, Мевля вообще не вписался в команду, да и Джикия играет ниже своих возможностей. Кроме того, стоило бы поискать опорного полузащитника.

– Есть Литвинов, Умяров…

– Литвинов великолепно выглядит как разрушитель, но ему нужно прибавлять в созидательном плане. Умяров же в этом сезоне многовато напривозил. Хорошо бы усилиться игроком типа из чемпионского состава «Спартака». Футболиста такого плана не хватает.

– Что насчет флангов обороны?

– Мне кажется, что это не приоритет в селекционной работе. Хлусевич и Денисов достаточно убедительны. Причем Хлусевич может сыграть на обоих флангах. Он действует слева, потому что Абаскаля не устраивает Рыбус, – сказал экс-хавбек .