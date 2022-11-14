Мележиков о «Спартаке»: «Отличный результат на сегодняшний день. На таблицу в целом не смотрим»

оценил выступление «Спартака» в первой части сезона.

В субботу «Спартак» в матче 17-го тура обыграл «Локомотив» (2:1). Этот тур чемпионата стал последним перед зимней паузой.

«Победа есть, уже хорошо. Напряженная концовка? Я переживаю с первой до последней минуты вне зависимости от результата.

Мы не смотрим в целом на таблицу, но сложно сказать, что результат неудовлетворительный. Он, я считаю, на сегодняшний день отличный», – сказал генеральный директор «Спартака».

По итогам 17 туров с 36 набранными очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Зенита на 6 очков.