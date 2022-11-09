Игрокам сборной России-2008 предлагают по 100 тысяч рублей за матч с ветеранами из Бразилии. Бразильцам дают в 50 раз больше (Иван Карпов)

Ветеранам сборной России предлагают матч с бывшими бразильскими футболистами.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, бывший помощник Гуса Хиддинка в сборной России Александр Бородюк по запросу компании «Телеспорт» пытается уговорить игроков сборной России-2008 сыграть с бразильскими ветеранами.

Каждому российскому игроку предлагается 100 тысяч рублей. Утверждается, что бразильским футболистам предложено в 50 раз больше – 5 миллионов рублей каждому.

«Телеспорт» предлагает 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008 (Иван Карпов)