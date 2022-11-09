Грэм Поттер: «Челси» не в том состоянии, чтобы бороться за крупные трофеи. Это можно исправить благодаря работе, боли, страданию, движению вперед»

высказался о борьбе «Челси» за трофеи.

«Одной из причин моего перехода сюда, одной из многих, было то, что это фантастический клуб, потенциально один из лучших в мире, который может побороться за любой крупный трофей.

Но я думаю, мы все знаем, что сейчас мы находимся не в том положении, и мы не были в этом положении последние два, три или четыре года. Такова реальность, если посмотреть на турнирную таблицу и разницу по очкам между двумя первыми командами и «Челси».

Итак, хорошо, как это исправить? Благодаря тяжелой работе, боли, страданию, движению вперед, обучению, развитию, просто движению вперед – и именно поэтому мы здесь», – сказал главный тренер .