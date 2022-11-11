Ньюкасл — Челси: прогноз на матч 12.11.2022, АПЛ

Программу 16-го тура чемпионата Англии по футболу украсит противостояние «Ньюкасл» — «Челси». Игра пройдет в Ньюкасле на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк». Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Ньюкасла» или ничья, ТБ2,5, ИТБ0,5 «Ньюкасла».

«Сороки» выиграли четыре матча подряд в рамках АПЛ. У «Челси» два поражения и серия из четырех игр без побед. В очной встрече фавориты хозяева поля. Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси» поможет оценить шансы команд на победу, узнать готовность клубов, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Ньюкасл

В прошлом сезоне «Ньюкасл» вел борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. У команды сменился владелец, с которым пришли большие деньги. Работа на трансферном рынке дала свои плоды. В сезоне 2022/2023 команда в топ-4 АПЛ и претендует на попадание в еврокубки по итогам чемпионата. В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» на третьем месте с 27 очками. Отставание от «Манчестер Сити» пять очков и от «Арсенала» 7. Разница голов 28:11.

На отрезке в пять туров чемпионата Англии «Ньюкасл» на первом месте. У команды следующие результаты в турнире:

«Саутгемптон» — «Ньюкасл» 1:4;

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 4:0;

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 1:2;

«Ньюкасл» — «Эвертон» 1:0;

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 0:0.

На домашней арене «сороки» не проигрывают в чемпионате Англии. У подопечных Эдди Хау 4 победы и 3 ничьи. разница голов 16:5. С 15 очками «Ньюкасл» на третьем месте по игре дома.

Интересные статистические факты по игре «Ньюкасла» в сезоне 2022/2023:

Лучший снайпер — Мигель Алмирон с 8 голами, у Каллума Уилсона 6 мячей;

Лучший ассистент — Киран Триппьер и Аллан Сен-Максимен, оба сделали по 3 голевые передачи;

Самый результативный игрок — Мигель Алмирон (8+0), Каллум Уилсон (6+2), Бруно Гимарайнс (3+2);

У «Ньюкасла» нет удалений в матчах АПЛ;

«Ньюкасл» не забивает «Челси» в 4 матчах подряд;

«Ньюкасл» проиграл 9 из 11 очных матчей;

«Ньюкасл» выиграл 6 из 7 матчей в турнире;

«Ньюкасл» не проигрывает в АПЛ в 9 играх;

Команды не играют вничью в 11 очных встречах.

В списке травмированных находится два игрока. С середины августа не играет правый защитник Эмиль Крафт. В сентябре травму получил центральный нападающий Александр Исак, ставший самым дорогим новичком клуба в летнее трансферное окно.

Челси

«Челси» по ходу сезона сменил главного тренера, но пока это не сказывается на результатах в чемпионате Англии. «Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но в АПЛ пока не входит в топ-4. «Синие» седьмом месте в турнирной таблице с 21 очком. В 13 играх 6 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 17:16.

На дистанции в пять последних туров АПЛ «Челси» на 14-м месте в турнирной таблице. У команды 5 очков. Разница голов 4:6. Результаты команды в пяти матчах чемпионата Англии:

«Челси» — «Арсенал» 0:1;

«Брайтон» — «Челси» 4:1;

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:1;

«Брентфорд» — «Челси» 0:0;

«Астон Вилла» — «Челси» 0:2.

По игре на чужой арене «синие» на шестом месте среди всех команд чемпионата Англии. У подопечных Грэма Поттера 3 победы, ничья и 3 поражения в 7 встречах. Разница голов 7:10.

Интересные статические факты по игре «Челси» в сезоне:

Лучший снайпер — Кай Хавертц и Рахим Стерлинг, у каждого по три гола;

Лучший ассистент — Мейсон Маунт, Марк Кукурелья Тиаго Силва, у каждого по две голевые передачи;

Самый результативный игрок — Рахим Стерлинг (3+1), Мейсон Маунт (2+2), Кай Хавертц (3+0);

Конор Галлахер и Калиду Кулибали заработали по одному удалению;

«Челси» выиграл 9 из 11 очных матчей;

«Челси» забивает в 7 из 10 гостевых матчей во всех турнирах.

У «Челси» кадровые проблемы в линии обороны. В октябре травмы получили Уэсли Фофана и Рис Джеймс. В начале ноября из-за травмы подколенного сухожилия выбыл защитник Бен Чилвелл. С начала сезона не играет полузащитник Н’Голо Канте. Дисквалифицированных нет.

Ньюкасл — Челси: история личных встреч

Всего команды сыграли в 170 матчах. Баланс побед 77:54 в пользу «Челси». 39 игр завершились с ничейным счетом. Разница голов 264:205 в пользу столичного клуба. В рамках чемпионатов Англии команды провели 140 матчей. У «Челси» 60 побед, у «Ньюкасла» 45. 35 игр остались без победителя. Разница голов 208:175. Результаты команд в последних 10-ти очных играх в АПЛ.

Всего у «Челси» 8 побед в 10 встречах. «Ньюкасл» выиграл только два матча. В Ньюкасле баланс сил в пользу домашнего клуба. «Сороки» выиграли 5 игр, при одной ничьей и 4 поражениях. В 7 встречах прошла ставка на ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Ньюкасл — Челси

«Ньюкасл» получил статус фаворита в домашней игре. «Сороки» показывают более цельную игру и имеют лучшие результаты в последних встречах в турнире. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

«Челси» подходит к матчу с «сороками» на серии из двух поражений. Это добавит мотивации команде. «Ньюкасл» показывает одинаково сильную игру как дома, так и в гостях. Единственное поражение у «сорок» в гостевой игре с «Ливерпулем». «Ньюкасл» не проиграет в матче, но шансов сохранить ворота вне прикосновенности мало, учитывая мотивацию «Челси». Для ставки на матч можно выбрать победу «Ньюкасла» с форой 0 или обмен голами. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициенты 1,71 и 1,67 на эти исходы.

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