Ньюкасл — Челси: прогноз на матч 12.11.2022, АПЛ

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия прогнозы на футбол Футбол

Программу 16-го тура чемпионата Англии по футболу украсит противостояние «Ньюкасл» — «Челси». Игра пройдет в Ньюкасле на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк». Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа «Ньюкасла» или ничья, ТБ2,5, ИТБ0,5 «Ньюкасла».

«Сороки» выиграли четыре матча подряд в рамках АПЛ. У «Челси» два поражения и серия из четырех игр без побед. В очной встрече фавориты хозяева поля. Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси» поможет оценить шансы команд на победу, узнать готовность клубов, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Ньюкасл

В прошлом сезоне «Ньюкасл» вел борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. У команды сменился владелец, с которым пришли большие деньги. Работа на трансферном рынке дала свои плоды. В сезоне 2022/2023 команда в топ-4 АПЛ и претендует на попадание в еврокубки по итогам чемпионата. В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» на третьем месте с 27 очками. Отставание от «Манчестер Сити» пять очков и от «Арсенала» 7. Разница голов 28:11.

На отрезке в пять туров чемпионата Англии «Ньюкасл» на первом месте. У команды следующие результаты в турнире:

  • «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 1:4;
  • «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 4:0;
  • «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 1:2;
  • «Ньюкасл» — «Эвертон» 1:0;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 0:0.

На домашней арене «сороки» не проигрывают в чемпионате Англии. У подопечных Эдди Хау 4 победы и 3 ничьи. разница голов 16:5. С 15 очками «Ньюкасл» на третьем месте по игре дома.

Интересные статистические факты по игре «Ньюкасла» в сезоне 2022/2023:

  • Лучший снайпер — Мигель Алмирон с 8 голами, у Каллума Уилсона 6 мячей;
  • Лучший ассистент — Киран Триппьер и Аллан Сен-Максимен, оба сделали по 3 голевые передачи;
  • Самый результативный игрок — Мигель Алмирон (8+0), Каллум Уилсон (6+2), Бруно Гимарайнс (3+2);
  • У «Ньюкасла» нет удалений в матчах АПЛ;
  • «Ньюкасл» не забивает «Челси» в 4 матчах подряд;
  • «Ньюкасл» проиграл 9 из 11 очных матчей;
  • «Ньюкасл» выиграл 6 из 7 матчей в турнире;
  • «Ньюкасл» не проигрывает в АПЛ в 9 играх;
  • Команды не играют вничью в 11 очных встречах.

В списке травмированных находится два игрока. С середины августа не играет правый защитник Эмиль Крафт. В сентябре травму получил центральный нападающий Александр Исак, ставший самым дорогим новичком клуба в летнее трансферное окно.

Челси

«Челси» по ходу сезона сменил главного тренера, но пока это не сказывается на результатах в чемпионате Англии. «Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но в АПЛ пока не входит в топ-4. «Синие» седьмом месте в турнирной таблице с 21 очком. В 13 играх 6 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 17:16.

На дистанции в пять последних туров АПЛ «Челси» на 14-м месте в турнирной таблице. У команды 5 очков. Разница голов 4:6. Результаты команды в пяти матчах чемпионата Англии:

  • «Челси» — «Арсенал» 0:1;
  • «Брайтон» — «Челси» 4:1;
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:1;
  • «Брентфорд» — «Челси» 0:0;
  • «Астон Вилла» — «Челси» 0:2.

По игре на чужой арене «синие» на шестом месте среди всех команд чемпионата Англии. У подопечных Грэма Поттера 3 победы, ничья и 3 поражения в 7 встречах. Разница голов 7:10.

Интересные статические факты по игре «Челси» в сезоне:

  • Лучший снайпер — Кай Хавертц и Рахим Стерлинг, у каждого по три гола;
  • Лучший ассистент — Мейсон Маунт, Марк Кукурелья Тиаго Силва, у каждого по две голевые передачи;
  • Самый результативный игрок — Рахим Стерлинг (3+1), Мейсон Маунт (2+2), Кай Хавертц (3+0);
  • Конор Галлахер и Калиду Кулибали заработали по одному удалению;
  • «Челси» выиграл 9 из 11 очных матчей;
  • «Челси» забивает в 7 из 10 гостевых матчей во всех турнирах.

У «Челси» кадровые проблемы в линии обороны. В октябре травмы получили Уэсли Фофана и Рис Джеймс. В начале ноября из-за травмы подколенного сухожилия выбыл защитник Бен Чилвелл. С начала сезона не играет полузащитник Н’Голо Канте. Дисквалифицированных нет.

Ньюкасл — Челси: история личных встреч

Всего команды сыграли в 170 матчах. Баланс побед 77:54 в пользу «Челси». 39 игр завершились с ничейным счетом. Разница голов 264:205 в пользу столичного клуба. В рамках чемпионатов Англии команды провели 140 матчей. У «Челси» 60 побед, у «Ньюкасла» 45. 35 игр остались без победителя. Разница голов 208:175. Результаты команд в последних 10-ти очных играх в АПЛ.

Всего у «Челси» 8 побед в 10 встречах. «Ньюкасл» выиграл только два матча. В Ньюкасле баланс сил в пользу домашнего клуба. «Сороки» выиграли 5 игр, при одной ничьей и 4 поражениях. В 7 встречах прошла ставка на ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Ньюкасл — Челси

«Ньюкасл» получил статус фаворита в домашней игре. «Сороки» показывают более цельную игру и имеют лучшие результаты в последних встречах в турнире. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Букмекерская контора

Победа «Ньюкасла»

Ничья

Победа «Челси»

ТМ2,5

ТБ2,5

«Лига Ставок»

2,46

3,40

2,95

1,93

1,84

«1хСтавка»

2,40

3,58

3,03

1,97

1,94

Winline

2,38

3,35

2,95

1,91

1,83

«Олимпбет»

2,44

3,44

2,99

1,98

1,89

«Марафон»

2,45

3,68

3,10

2,01

1,98

Zenit

2,48

3,50

3,00

1,94

1,92

«Мелбет»

2,34

3,48

2,95

1,91

1,89

Pari

2,37

3,50

2,95

1,92

1,88

Tennisi

2,37

3,46

2,96

1,92

1,88

«Бетсити»

2,40

3,50

3,00

1,94

1,92

 

«Челси» подходит к матчу с «сороками» на серии из двух поражений. Это добавит мотивации команде. «Ньюкасл» показывает одинаково сильную игру как дома, так и в гостях. Единственное поражение у «сорок» в гостевой игре с «Ливерпулем». «Ньюкасл» не проиграет в матче, но шансов сохранить ворота вне прикосновенности мало, учитывая мотивацию «Челси». Для ставки на матч можно выбрать победу «Ньюкасла» с форой 0 или обмен голами. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициенты 1,71 и 1,67 на эти исходы.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Ньюкасл – Челси

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные