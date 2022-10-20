Дубль Газинского, гол и опасное столкновение Влута с Адамовым, мячи Юрганова и Бурмистрова: смотрите видеообзор матча «Сочи» – «Урал»

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Смотрите видеообзор матча «Сочи» – «Урал».

Екатеринбургская команда одержала победу в гостях в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:2).

Дубль в составе «Урала» сделал Юрий Газинский, еще один забитый мяч на счету Рая Влута, который в эпизоде с голом получил травму, столкнувшись с вратарем с Денисом Адамовым. Оба футболиста не смогли продолжить игру и были заменены.

В составе «Сочи» голами отметились Игорь Юрганов и Никита Бурмистров.

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