Дубль Газинского, гол и опасное столкновение Влута с Адамовым, мячи Юрганова и Бурмистрова: смотрите видеообзор матча «Сочи» – «Урал»

Смотрите видеообзор матча «Сочи» – .

Екатеринбургская команда одержала победу в гостях в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:2).

Дубль в составе «Урала» сделал , еще один забитый мяч на счету , который в эпизоде с голом получил травму, столкнувшись с вратарем с . Оба футболиста не смогли продолжить игру и были заменены.

В составе голами отметились и .