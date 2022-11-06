Алан Руис: «В «Спортинге» нельзя было иметь красные машины из-за ассоциаций с «Бенфикой». Это смешно – можно играть в красных бутсах, но не ездить на «Феррари»

рассказал о необычном правиле, действующем в «Спортинге».

«В социальных сетях говорили, что я покинул клуб из-за своего красного «Феррари», но это неправда.

В «Спортинге» нам действительно нельзя было иметь красную машину из-за ассоциаций с «Бенфикой».

Но это смешно – я мог выходить на поле в красных бутсах, и все их видели, но не мог приехать на клубную базу на своей машине», – сказал игрок «Аруки» в интервью Olé.

Алан Руис выступал в составе с 2016 по 2018 год. За полтора сезона аргентинский полузащитник провел за лиссабонский клуб 28 матчей, забив 6 мячей и отдав 3 результативные передачи.