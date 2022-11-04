Эрик тен Хаг: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2022, есть хорошие шансы выиграть. Состав очень силен»

Эрик тен Хаг включил сборную Англии в число фаворитов .

«У , безусловно, есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2022, потому что состав команды очень силен.

Я должен заботиться о , но считаю, что Англия является одним из главных фаворитов турнира», – сказал нидерландский специалист.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Англичане попали в группу B вместе с командами Ирана, США и Уэльса.