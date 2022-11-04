Эрик тен Хаг: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2022, есть хорошие шансы выиграть. Состав очень силен»
Эрик тен Хаг включил сборную Англии в число фаворитов ЧМ-2022.
«У сборной Англии, безусловно, есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2022, потому что состав команды очень силен.
Я должен заботиться о «Манчестер Юнайтед», но считаю, что Англия является одним из главных фаворитов турнира», – сказал нидерландский специалист.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
Англичане попали в группу B вместе с командами Ирана, США и Уэльса.
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