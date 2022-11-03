Гвардиола о 3:1 с «Севильей»: «Молодежь играла против опытной команды. В первом тайме нам было трудно, но ребята старались и после перерыва забили фантастические голы»

поделился впечатлениями от матча с «Севильей» (3:1).

«В первом тайме у нас были трудности, но ребята старались. После перерыва мы играли лучше, разместили больше людей возле штрафной площади и забили прекрасные голы.

[Молодые ребята] играли в Лиге чемпионов против «Севильи», команды с опытом. Отличная игра и заслуженная победа. Я рад за всех ребят.

Замена Грилиша в перерыве? Он был лучшим на поле в первом тайме, но последняя игра далась ему тяжело, и мы решили его поберечь. Кроме того, нам нужен был левоногий игрок на этом фланге».

? Он невероятный игрок, очень умный. Он провел отличную игру и забил фантастический гол.

? Он особенный парень. Он сделал две результативные передачи и забил гол. Мы получили награду, которую он заслужил», – сказал главный тренер в интервью BT Sport.

В заключительном туре группового этапа «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Севилью» (3:1) и с 14 очками занял первое место в группе G.