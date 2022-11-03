Сампаоли про 1:3 с «Ман Сити»: «Севилья» навязала борьбу лучшей команде мира. Но нельзя было допускать таких ошибок»
Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:3).
«Манчестер Сити» – лучшая команда в мире, которая обыгрывает любого соперника и много забивает. И мы смогли навязать им впечатляющую борьбу.
В целом, положительных моментов в нашей игре было больше – мы действовали [как единое целое] и отлично читали игру. Но в таком матче нельзя допускать ошибок, подобных тем, что мы допустили сегодня.
Маркао? Пока мы не знаем, что с ним. Завтра врачи вынесут окончательный вердикт», – сказал главный тренер «Севильи» в эфире Movistar Plus.
По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Севилья», набрав 5 очков, заняла третье место в своей группе и отправляется в Лигу Европы.
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