Сампаоли про 1:3 с «Ман Сити»: «Севилья» навязала борьбу лучшей команде мира. Но нельзя было допускать таких ошибок»

прокомментировал поражение от в Лиге чемпионов (1:3).

«Манчестер Сити» – лучшая команда в мире, которая обыгрывает любого соперника и много забивает. И мы смогли навязать им впечатляющую борьбу.

В целом, положительных моментов в нашей игре было больше – мы действовали [как единое целое] и отлично читали игру. Но в таком матче нельзя допускать ошибок, подобных тем, что мы допустили сегодня.

Маркао? Пока мы не знаем, что с ним. Завтра врачи вынесут окончательный вердикт», – сказал главный тренер «Севильи» в эфире Movistar Plus.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов , набрав 5 очков, заняла третье место в своей группе и отправляется в Лигу Европы.