2+2 от Жиру, гол Крунича и обводящий удар Мессиаса: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Зальцбург»

обыграл (4:0) в 6-м туре группового этапа чемпионов.

Дубль в матче сделал : на 14-й минуте он открыл счет ударом головой, замкнув подачу с углового, а на 57-й забил третий мяч своей команду, нанеся удар с близкого расстояния.

На 46-й Жиру ассистировал , а на 91-й вывел к воротам , который обводящим ударом с левой поставил точку в матче.