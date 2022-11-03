2+2 от Жиру, гол Крунича и обводящий удар Мессиаса: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Зальцбург»
«Милан» обыграл «Ред Булл Зальцбург» (4:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Дубль в матче сделал Оливье Жиру: на 14-й минуте он открыл счет ударом головой, замкнув подачу с углового, а на 57-й забил третий мяч своей команду, нанеся удар с близкого расстояния.
На 46-й Жиру ассистировал Раде Круничу, а на 91-й вывел к воротам Жуниора Мессиаса, который обводящим ударом с левой поставил точку в матче.
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