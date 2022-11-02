Малафеев о возможном вылете «Локомотива»: «У нас уже были примеры с «Динамо» и «Рубином»

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Вячеслав Малафеев высказался о 14-м месте «Локомотива» в Мир РПЛ.

«Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция «Локомотива». Как бы у них тяжело ни складывалась ситуация с качеством игры, но я привык их видеть все-таки не в подвале турнирной таблицы, а в топ-5.

Им стоит собраться и наладить свою игру, я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским «Динамо» или с «Рубином», – сказал бывший голкипер «Зенита».

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