Малафеев о возможном вылете «Локомотива»: «У нас уже были примеры с «Динамо» и «Рубином»

высказался о 14-м месте «Локомотива» в Мир .

«Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция . Как бы у них тяжело ни складывалась ситуация с качеством игры, но я привык их видеть все-таки не в подвале турнирной таблицы, а в топ-5.

Им стоит собраться и наладить свою игру, я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским или с , – сказал бывший голкипер «Зенита».