Малафеев о возможном вылете «Локомотива»: «У нас уже были примеры с «Динамо» и «Рубином»
Вячеслав Малафеев высказался о 14-м месте «Локомотива» в Мир РПЛ.
«Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция «Локомотива». Как бы у них тяжело ни складывалась ситуация с качеством игры, но я привык их видеть все-таки не в подвале турнирной таблицы, а в топ-5.
Им стоит собраться и наладить свою игру, я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским «Динамо» или с «Рубином», – сказал бывший голкипер «Зенита».
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