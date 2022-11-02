Оливер Кан: «Бавария» идеально провела групповой этап – 6 побед из 6. Хотим пройти в ЛЧ далеко, в отличие от прошлого раза»
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан похвалил команду за 6 побед на групповом этапе Лиги Чемпионов.
«6 побед в 6 играх. Как и в прошлом сезоне, наша команда идеально провела групповой этап.
Поздравляю игроков и тренерский штаб! В отличие от прошлого раза, мы хотим пройти далеко в плей-офф», – написал в своем твиттере Кан.
В Лиге чемпионов-2021/22 мюнхенцы выбыли на стадии 1/4 финала, уступив «Вильярреалу».
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