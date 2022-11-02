Оливер Кан: «Бавария» идеально провела групповой этап – 6 побед из 6. Хотим пройти в ЛЧ далеко, в отличие от прошлого раза»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан похвалил команду за 6 побед на групповом этапе Лиги Чемпионов.

«6 побед в 6 играх. Как и в прошлом сезоне, наша команда идеально провела групповой этап.

Поздравляю игроков и тренерский штаб! В отличие от прошлого раза, мы хотим пройти далеко в плей-офф», – написал в своем твиттере Кан.

В Лиге чемпионов-2021/22 мюнхенцы выбыли на стадии 1/4 финала, уступив «Вильярреалу».