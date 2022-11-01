Сторонники Лулы – Неймару: «Эй, Неймар, плати налоги!» Игрок активно поддерживал Болсонару

Сторонники Лулы скандировали лозунги в адрес Неймара.

В социальных сетях появилось видео, на котором сторонники Луиса Инасиу Лулы да Силвы, празднуя победу своего кандидата на президентских выборах в Бразилии, кричат: «Эй, Неймар, тебе придется декларировать [свои налоги]!»

Игрок и сборной неоднократно публично поддерживал другого кандидата – действующего президента Жаира Болсонару. Лула в ходе предвыборной кампании утверждал, что футболист заключил с Болсонару сделку – ранее Неймара неоднократно подозревали в уклонении от уплаты налогов.

«Думаю, он боится, что все узнают, что Болсонару простил ему налоговую задолженность», – говорил политик.

Сам Неймар после оглашения результатов выборов написал в твиттере: «На все Божья воля».