Сторонники Лулы – Неймару: «Эй, Неймар, плати налоги!» Игрок активно поддерживал Болсонару

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Сторонники Лулы скандировали лозунги в адрес Неймара. 

В социальных сетях появилось видео, на котором сторонники Луиса Инасиу Лулы да Силвы, празднуя победу своего кандидата на президентских выборах в Бразилии, кричат: «Эй, Неймар, тебе придется декларировать [свои налоги]!»

Игрок «ПСЖ» и сборной Бразилии неоднократно публично поддерживал другого кандидата – действующего президента Жаира Болсонару. Лула в ходе предвыборной кампании утверждал, что футболист заключил с Болсонару сделку – ранее Неймара неоднократно подозревали в уклонении от уплаты налогов.

«Думаю, он боится, что все узнают, что Болсонару простил ему налоговую задолженность», – говорил политик.

Сам Неймар после оглашения результатов выборов написал в твиттере: «На все Божья воля».

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