Джонатан Дэвид: «В «Ювентусе» играли прекрасные футболисты, ставшие легендами – Роналду, Дибала, Трезеге. Но в детстве примером для подражания был Это′О»

Джонатан Дэвид включил Самюэля Это′О в число своих кумиров.

В это межсезонье канадский нападающий перешел в «Ювентус».

– Я поговорил с партнерами по команде и тренером. Они также очень заинтересованы в моем переходе в «Ювентус».

Первые беседы с Тудором прошли очень позитивно; он спросил меня, чего я жду, и рассказал о своих ожиданиях.

Моя работа – забивать голы. Мне придется много работать, но я надеюсь поддерживать свой уровень.

В «Ювентусе » играли прекрасные игроки, ставшие легендами – Криштиану Роналду , Пауло Дибала , Давид Трезеге .

– Кто ваш кумир?

– В детстве у меня было много примеров для подражания, среди которых был Самюэль Это′О . Да и сейчас я восхищаюсь многими, – сказал нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид.