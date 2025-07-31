Джонатан Дэвид: «В «Ювентусе» играли прекрасные футболисты, ставшие легендами – Роналду, Дибала, Трезеге. Но в детстве примером для подражания был Это′О»
Джонатан Дэвид включил Самюэля Это′О в число своих кумиров.
В это межсезонье канадский нападающий перешел в «Ювентус».
– Я поговорил с партнерами по команде и тренером. Они также очень заинтересованы в моем переходе в «Ювентус».
Первые беседы с Тудором прошли очень позитивно; он спросил меня, чего я жду, и рассказал о своих ожиданиях.
Моя работа – забивать голы. Мне придется много работать, но я надеюсь поддерживать свой уровень.
В «Ювентусе» играли прекрасные игроки, ставшие легендами – Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Давид Трезеге.
– Кто ваш кумир?
– В детстве у меня было много примеров для подражания, среди которых был Самюэль Это′О. Да и сейчас я восхищаюсь многими, – сказал нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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