«Кристал Пэлас» предложил 32 млн евро за Биссека. «Интер» оценивает защитника в 40 млн
«Интер» рассматривает возможность продажи Янна Биссека.
Итальянский клуб оценивает 24-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.
Интерес к немецкому футболисту проявляет «Кристал Пэлас», который предложил за него 32 миллиона евро. Отмечается, что «Интер» хочет получить больше.
В прошлом сезоне Янн Биссек провел 27 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. Среднее время на поле – 60 минут. Статистику игрока можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
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