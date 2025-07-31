«Кристал Пэлас» предложил 32 млн евро за Биссека. «Интер» оценивает защитника в 40 млн

«Интер» рассматривает возможность продажи Янна Биссека.

Итальянский клуб оценивает 24-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.

Интерес к немецкому футболисту проявляет «Кристал Пэлас », который предложил за него 32 миллиона евро. Отмечается, что «Интер » хочет получить больше.

В прошлом сезоне Янн Биссек провел 27 матчей в Серии А, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. Среднее время на поле – 60 минут. Статистику игрока можно изучить здесь .