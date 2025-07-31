Перешедший в ЦСКА Лионель Верде: «Многие обращают внимание на мое имя – отношусь спокойно. Меня зовут так же, как и лучшего игрока в истории футбола»

Лионель Верде прокомментировал переход в ЦСКА.

Московский клуб арендовал полузащитника у «Унион Санта-Фе».

«Рад стать частью большого клуба, у которого богатая история и множество трофеев! О ЦСКА я знаю много, потому что команда хорошо известна по своему выступлению в еврокубках.

Я уже пообщался с партнерами, все они говорят о том, что Москва – очень красивый, замечательный город. С моим соотечественником Родриго Вильягрой я еще не знаком, но уже жду нашей встречи.

Моя любимая позиция на поле – атакующий полузащитник. При этом я могу играть как в центре, так и на флангах. Из своих сильных сторон могу выделить технику, умение работать обеими ногами, удар и футбольный интеллект.

Многие люди обращают внимание на мое имя, но я отношусь к этому спокойно. Конечно, я знаю, что меня зовут так же, как и лучшего игрока в истории футбола. Но я об этом не думаю.

Моя цель в ЦСКА – выложиться на максимум, помочь команде продолжать прогрессировать, выигрывать матчи и трофеи. Вы можете не сомневаться, что ради успеха клуба я буду отдавать на поле всего себя!», – сказал Лионель Верде.