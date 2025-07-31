Дэвид о «Золотом мяче»: «Хочу стать одним из величайших бомбардиров мира. Я выбрал «Ювентус», потому что у него большие амбиции»
Джонатан Дэвид высказался о своих шансах завоевать «Золотой мяч» в будущем.
Этим летом 25-летний нападающий присоединился к «Ювентусу».
«Я и «Золотой мяч»? Я выбрал этот клуб, потому что у него большие амбиции, и я хочу работать на команду.
Я хочу стать одним из величайших бомбардиров мира.
Я знаю, чего требует команда, и готов соответствовать требованиям», – заявил Дэвид.
Джонатан Дэвид: «Смотрел на «Юве» в детстве и думал, что это один из 10 крупнейших клубов мира»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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