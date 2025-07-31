Дэвид о «Золотом мяче»: «Хочу стать одним из величайших бомбардиров мира. Я выбрал «Ювентус», потому что у него большие амбиции»

Джонатан Дэвид высказался о своих шансах завоевать «Золотой мяч» в будущем.

Этим летом 25-летний нападающий присоединился к «Ювентусу ».

«Я и «Золотой мяч »? Я выбрал этот клуб, потому что у него большие амбиции, и я хочу работать на команду.

Я хочу стать одним из величайших бомбардиров мира.

Я знаю, чего требует команда, и готов соответствовать требованиям», – заявил Дэвид.

Джонатан Дэвид: «Смотрел на «Юве» в детстве и думал, что это один из 10 крупнейших клубов мира»