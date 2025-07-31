Месси о дисквалификации: «Кажется, что отдых – это хорошо, но на самом деле хуже, потому что хочу играть. Чем больше матчей провожу, тем лучше физически себя чувствую»

Лионель Месси высказался о физической готовности на фоне пропуска матча в МЛС.

Нападающий «Интер Майами » ранее не сыграл против «Цинциннати» (0:0) из-за дисквалификации, последовавшей из-за пропуска матча звезд.

Аргентинец провел полный матч против мексиканского «Атласа » (2:1) в групповом этапе Кубка лиг.

«Правда в том, что было непросто из-за жары и того, что я пропустил прошлый матч.

Возможно, кажется, что отдых – это хорошо, но для меня это на самом деле даже хуже, потому что я хочу играть. Чем больше матчей я провожу, тем лучше физически чувствую себя.

Мне не дали сыграть в прошлом матче, и я почувствовал это в первом тайме игры с «Атласом». Главное, что мы победили», – сказал Лионель Месси .