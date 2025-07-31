Дивеев об амбициях: «Мечтаю играть в «Реале», хочу сыграть на чемпионате мира. Для этого нужно работать и не совершать глупых ошибок, как раньше»

Игорь Дивеев рассказал, что нужно ЦСКА для чемпионства.

– Ты много говоришь о желании стать чемпионом с ЦСКА. За счет чего вы можете это сделать?

– Скажу только за себя. Это мой шестой год в ЦСКА. За это время я допустил много ошибок в плане того, как начать сезон. Сейчас понимаю: мы должны обыгрывать команды из нижней части таблицы. А не мучиться с ними, как это было два-три года назад. Передаю этот небольшой опыт молодым – Кисляку , Глебову .

Здесь нужно играть спокойно и никуда не торопиться. 90 минут – очень много. А мы часто хотели все и сразу: забить – и пошло. Но к нам тоже приезжают, чтобы победить. Чемпионство завоевывается с командами из нижней части таблицы.

– Представим, что ты стал чемпионом. Что дальше?

– Амбиции у меня, конечно, есть. Мечта – играть в «Реале », ха-ха. А вообще хочу сыграть на чемпионате мира. Для этого нужно работать, играть и не совершать глупых ошибок, как это было раньше, – сказал защитник ЦСКА .