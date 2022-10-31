Раннее удаление и 4 гола: смотрите видеообзор матча «Верона» – «Рома»

Смотрите видеообзор матча – .

Команда Жозе Моуринью на выезде победила «Верону» в 12-м туре чемпионата Италии (3:1), играя в большинстве с 36-й минуты.

Защитник хозяев открыл счет в матче на 27-й минуте, вскоре именно он и был удален.

успел сравнять счет еще на исходе первого тайма. А во второй половине матча римляне забили два поздних гола – 18-летний поразил ворота веронцев на 88-й минуте, а – на 92-й.