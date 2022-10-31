Раннее удаление и 4 гола: смотрите видеообзор матча «Верона» – «Рома»
Смотрите видеообзор матча «Верона» – «Рома».
Команда Жозе Моуринью на выезде победила «Верону» в 12-м туре чемпионата Италии (3:1), играя в большинстве с 36-й минуты.
Защитник хозяев Павел Давидович открыл счет в матче на 27-й минуте, вскоре именно он и был удален.
Николо Дзаньоло успел сравнять счет еще на исходе первого тайма. А во второй половине матча римляне забили два поздних гола – 18-летний Кристиан Вольпато поразил ворота веронцев на 88-й минуте, а Стефан Эль-Шаарави – на 92-й.
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