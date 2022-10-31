Довбня о визите в военкомат: «Пришла повестка в клуб – сходил. Данные сверили, и я ушел. Нормально все, о футболе будем?»
Александр Довбня рассказал о визите в военкомат после получения повестки.
По словам футболиста, дело ограничилось сверкой данных.
– Пришла повестка в клуб – сходил туда… Данные сверили, и все. [В военкомат] ходил, данные проверили. Нормально все.
– А что вам в военкомате сказали?
– Слушайте, мы о футболе будем [говорить] или о чем? Я же вам говорю: сверили данные, и все. Я ушел, – сказал вратарь «Торпедо».
2 игрока РПЛ и около 15 футболистов Первой лиги получили повестки в военкомат. Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку
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