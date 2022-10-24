«Аталанта» расплатилась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука

досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер .

3 октября палата ФИФА по статусу игроков рассмотрела документы, касающиеся задержек выплат за переход полузащитника, и вынесла решение в пользу российского клуба. Итальянцы должны были рассчитаться в течение 45 дней.

«Аталанта» должна была «Локо» еще 5,8 млн евро за Миранчука.

«В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

Миранчук перешел в «Аталанту» в августе 2020 года за 14,5 млн евро. 11 августа 2022-го он был отдан в аренду «Торино».