Артета о голевой засухе Жезуса и Нкетиа: «Форвардам нужно забивать больше. Если «Арсенал» хочет чаще выигрывать, эта серия должна закончиться»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результаты команды.

Ни Габриэл Жезус, ни Эдвард Нкетиа не забивали в последних шести матчах, и за это время «Арсеналу» лишь дважды удалось забить больше одного мяча. В последнем матче Премьер-лиги «канониры» сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1), а в четверг уступили «ПСВ» в Лиге Европы (0:2).

«Нам нужно забивать больше, особенно нападающим, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв. Если мы хотим чаще выигрывать, эта серия должна закончиться.

Габи [Жезус] и Эдди [Нкетиа] не впервые проводят несколько матчей без забитых голов. Такое случается с каждым нападающим, и с этим надо смириться – это часть их работы», – сказал Артета.