Лев о Гетце и фразе «Покажи миру, что ты лучше Месси» в финале ЧМ-2014: «Мы считали, что игрок, который решит исход, станет новым Месси»

Йоахим Лев вспомнил свои слова, адресованные Марио Гетце в финале ЧМ-2014.

Гетце забил победный гол в матче с Аргентиной и сделал сборную Германию чемпионами мира.

– Когда вы выпускали в финале ЧМ-2014 Гетце, забившего победный гол, вы сказали ему: «Покажи миру, что ты лучше Месси!» Как появилась эта фраза? Это намеренная провокация Гетце?

– Это вытекало из ситуации. Перед финалом стоял вопрос: Марио Гетце или Миро Клозе. Месси был главной персоной, поскольку мог решать матчи.

Вот почему мы решили, что игроком, который решит исход финала, станет новый Месси. Так что посыл был таким: сегодня не Месси решит игру, а ты, – вспомнил бывший тренер сборной Германии.

«Лев сказал: «Покажи миру, что ты лучше Месси». Но я не услышал тех слов». Гетце – о главных решениях в карьере