Лев не возглавит «ПСЖ». У него есть другие предложения, он хочет клубной работы

не будет работать с в случае ухода .

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, экс-тренер сборной Германии не возглавит «ПСЖ», а информация о его возможном назначении, появившаяся ранее, ошибочна.

У Лева есть конкретные предложения, он их обдумывает. 62-летний специалист хочет поработать с клубом.

Лев покинул сборную Германии в 2021 году. С тех пор он находится без работы.

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