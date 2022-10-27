Жюль Кунде: «У «Барсы» не получилось соответствовать требованиям ЛЧ. Но нам есть за что бороться»

прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Как и все вы, я очень разочарован этим матчем (поражением 0:3 от «Баварии» – Sports.ru) и нашим выступлением в турнире. К сожалению, у нас не получилось соответствовать требованиям Лиги чемпионов.

Однако сезон длинный, есть еще много прекрасных вещей, за которые нужно бороться. И мы будем бороться. Спасибо болельщикам за неизменную поддержку», – написал защитник «Барсы» в соцсетях.