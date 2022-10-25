Перес перенес операцию на легких – удаляли доброкачественный узелок. Процедура прошла успешно

Президент «Реала» перенес операцию на легких.

Как пишет As, сегодня утром 75-летнего менеджера успешно прооперировали – ему удаляли доброкачественный узелок в легких. Прогноз благоприятен – Пересу потребуется лишь несколько дней отдыха.

В связи с запланированной процедурой президент «Реала» не полетел на выездной матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

Перес был в ложе на матче с «Севильей», который состоялся в субботу, и поучаствовал в чествовании Карима Бензема и Тибо Куртуа, получивших «Золотой мяч» и приз имени Льва Яшина соответственно. Также он подарил Луке Модричу памятную футболку в честь 450-го матча за клуб.

Ожидается, что Пересу на восстановление от операции потребуется от 48 до 72 часов. После этого он вернется домой.