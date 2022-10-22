Тренер «Локо» Федоров: «Не думаю, что мы будем бороться за выживание. Почему я не должен верить в команду?»
Андрей Федоров считает, что «Локомотив» команда сохранит место в Мир РПЛ по итогам сезона.
В субботу железнодорожники проиграли «Динамо» (1:3). Команда занимает 14-е место в турнирной таблице и идет в зоне стыков.
– Считаете ли вы, что «Локомотив» будет бороться за выживание в этом сезоне?
– Конечно, я так не считаю. Почему я не должен верить в команду? Если мы сейчас будем думать, что мы боремся за выживание, это будет неправильно.
Тяжело, результат довлеет, но в «Динамо» тоже не мальчики для битья работают. Не думаю, что мы будем бороться за выживание. Все это чувствуют, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива».
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