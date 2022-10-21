Сампаоли перед «Реалом»: «Севилья» хочет сыграть дерзко, с контролем мяча. В хаосе у нас будет очень мало шансов»
Хорхе Сампаоли дал комментарий перед матчем против «Реала».
«Я очень взволнован перед этим матчем. Хочу, чтобы команда продемонстрировала храбрость. Представьте, если бы мы были напуганы, это бы ничем хорошим не закончилось.
Мы хотим сыграть дерзко, и постараемся это сделать. Задача состоит в том, что играть главную роль в этом матче.
Что касается соперника, то «Реал» иногда бывает непредсказуем. У них вертикальный футбол без фиксированных позиций, игроки очень хорошо заполняют свободные пространства на поле. Против такой команды есть два способа ведения игры.
С нашей стороны мы должны контролировать мяч. В хаосе у нас будет очень мало шансов», – сказал главный тренер «Севильи».
Игра «Реала» и «Севильи» состоится 22 октября.
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