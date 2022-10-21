Сампаоли перед «Реалом»: «Севилья» хочет сыграть дерзко, с контролем мяча. В хаосе у нас будет очень мало шансов»

дал комментарий перед матчем против .

«Я очень взволнован перед этим матчем. Хочу, чтобы команда продемонстрировала храбрость. Представьте, если бы мы были напуганы, это бы ничем хорошим не закончилось.

Мы хотим сыграть дерзко, и постараемся это сделать. Задача состоит в том, что играть главную роль в этом матче.

Что касается соперника, то «Реал» иногда бывает непредсказуем. У них вертикальный футбол без фиксированных позиций, игроки очень хорошо заполняют свободные пространства на поле. Против такой команды есть два способа ведения игры.

С нашей стороны мы должны контролировать мяч. В хаосе у нас будет очень мало шансов», – сказал главный тренер «Севильи».

Игра «Реала» и «Севильи» состоится 22 октября.