рассказал, почему перестал вести шоу «Есть тема» на .

– Ты был одним из ведущих программы. Мы все читали интервью Александра Шмурнова, который говорил, что ходил бы только к тебе. Но потом и ты отказался от ведения этой программы. Можешь объяснить, почему ты сперва согласился, а потом отказался?

– Потому что мне кажется, что разговор в режиме ток-шоу – это очень органичная и правильная штука, это надо делать. Сам спорт и темы, которые он порождает, созданы для того, чтобы вот так проораться. Поэтому я с удовольствием за это взялся.

Но мне хотелось обсуждать спорт. Когда туда подмешивались другие темы, я такие программы не вел. Когда кроме этих тем ничего не осталось и программа еще и персонифицировалась очень сильно... Эта программа ассоциируется с Антоном Анисимовым, и другим ведущим там просто нет места.

Я не то чтобы отказался. Просто органично сложилось, что это программа Антона.

– Хорошо, но из той же студии у тебя раз в неделю примерно в то же время выходила программа чисто о футболе. И даже она перестала выходить.

– Ну да, потому что это называется «программные соображения». То есть линейка программы с понедельника по пятницу для программной дирекции канала показалась самой важной. Поэтому так и получилось.

Но ток-шоу как жанр для спорта не умрет. Проблема в том, что в эту большую студию ничего больше не поместится. Это работа бригады, очень большие технические вопросы. Студия занята линейкой с понедельника по пятницу, и туда не вклиниться.

– Дело не самой студии, а в том, чтобы ты вел футбольную студию, где люди все так же эмоционально обсуждают, но необязательно стоять за стойками, чтобы это выглядело как «Есть тема».

– Вот сейчас мы пытаемся над этим работать и что-то сделать в каком-то таком ток-шоу формате на футбольную тему, спортивную, – сказал комментатор и ведущий.