Тайсон Фьюри: «Мне предложили купить «Моркэм» из 3-й лиги Англии. Обдумываю это»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри может приобрести клуб из 3-го дивизиона Англии.
«Я раздумываю насчет приобретения «Моркэма», он выступает в третьей лиге. Я думал о том, чтобы инвестировать некоторое количество миллионов... Да просто влить туда деньги и поддерживать клуб на плаву, помогать ему подниматься все выше.
Я действительно обдумываю это. Мне предложили купить «Моркэм». Я в любом случае уже являюсь собственником всей их тренировочной инфраструктуры, поэтому – кто знает? Возможно, вы сейчас смотрите на нового владельца футбольного клуба!» – заявил Фьюри.
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