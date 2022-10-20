Тайсон Фьюри: «Мне предложили купить «Моркэм» из 3-й лиги Англии. Обдумываю это»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри может приобрести клуб из 3-го дивизиона .

«Я раздумываю насчет приобретения , он выступает в третьей лиге. Я думал о том, чтобы инвестировать некоторое количество миллионов... Да просто влить туда деньги и поддерживать клуб на плаву, помогать ему подниматься все выше.

Я действительно обдумываю это. Мне предложили купить «Моркэм». Я в любом случае уже являюсь собственником всей их тренировочной инфраструктуры, поэтому – кто знает? Возможно, вы сейчас смотрите на нового владельца футбольного клуба!» – заявил Фьюри.