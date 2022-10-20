РБ Лейпциг — Реал 25.10.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

25 октября 2022 года РБ Лейпциг на своем поле сыграет с мадридским Реалом. Игра состоится в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

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Рекомендованная ставка: победа Реала 2.44, ТБ (1.5) 1.2

Смогут ли «быки» отобрать очки у «сливочных»? Как в матче сыграет новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема? Упрочит ли «Реал» лидерство в группе. Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев матч РБ Лейпциг — Реал, а мы поможем вам сделать осмысленную ставку на эту игру.

Отметим, приведенная в нашем материале информация, актуальна по состоянию на 20 октября 2022 года — однако указанная статистика поможет вам определить фаворита предстоящего матча.

РБ Лейпциг

РБ Лейпциг к пятому туру группового этапа Лиги чемпионов сохраняют шансы на выход в плей-офф главного еврокубкового турнира. «Быки» имеют в своем активе шесть очков, и на четыре балла отстают от лидирующего Реала. Ред Булл выиграл в двух матчах, а в двух встречах потерпел поражение.

Выступление в ЛЧ Ред Булл Лейпциг начал с разгромного поражения от Шахтера (1:4), затем команда проиграла мадридскому Реалу (0:2). Однако матчи с Селтиком получились для немцев успешнее — 3:1 и 0:2 на выезде.

В последних пяти матчах «быки» показали следующие результаты:

Команда демонстрирует следующие статистические тенденции:

В Бундеслиге РБ Лейпциг выступает не лучшим образом. В 10 матчах команда набрала только 15 очков — далеко не тот результат, который ждали от команды в преддверии сезона.

Реал

«Сливочные» практически безупречно выступают в групповом этапе Лиги чемпионов. Реал с 10 баллами лидирует в турнирной таблице. Подопечные Карло Анчелотти выиграли три матча и одну игру свели вничью.

Реал начал розыгрыш ЛЧ с уверенной победы над Селтиком (3:0), затем команда со счетом 2:0 обыграла Лейпциг и в третьем туре обыграла Шахтер (2:1). В четвертом туре подопечные Анчелотти также играли с Шахтером. Поединок закончился со счетом 1:1.

В предыдущих пяти матчах «сливочные» сыграли следующим образом:

Статистические тенденции выступления Реала в этом сезоне помогут вам сделать точную ставку на игру:

Реал с 28 очками лидирует в Ла Лиге. «Сливочные» обгоняют ближайших преследователей на пять баллов, в том числе и каталонскую Барселону, которую подопечные Анчелотти обыграли в нынешнем розыгрыше Примеры со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал

Ранее команды играли друг с другом только один раз — 14 сентября этого года в рамках группового этапа Лиги чемпионов. «Сливочные» переиграли своего соперника со счетом 2:0.

В предстоящей встрече мадридский Реал выступает фаворитом встречи, однако в ЛЧ «сливочные» могут сыграть и полурезервным составом — команда с комфортным преимуществом лидирует в турнирной таблице, и для выхода в плей-офф ей достаточно оставшиеся две встречи свести к ничьей. Ред Буллу нужна победа, или хотя бы ничья — так команда сможет «пободаться» с конкурентами за место в плей-офф.

Букмекеры считают гостей фаворитом предстоящей встречи:

Согласимся с букмекерами, и определим Реал в фавориты предстоящей встречи. Впрочем, от этой игры мы не ожидаем большого количества голов. Наверняка «сливочные» обыграют своего соперника с разницей мячей в 1 – 2 гола.

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